Da calciatore a presidente: la nuova vita dell’ex stella dell’Inter

Nuovo incarico per Eto’o, pronto a diventare presidente. L’ex calciatore africano ha annunciato la sua alla Fecafoot.

L’ex Inter, Samuel Eto’o, compiuti 40 anni, è pronto per proseguire nel suo impegno per il mondo del calcio, ma nella veste di carica istituzionale, dopo aver accumulato annosa esperienza sui campi e con le squadre più ambiziose.

Eto’o da calciatore a presidente: il progetto dell’ex Inter

Già dal luglio del 2019 insieme a Didier Drogba, altro campione del suo continente, era stato nominato dal presidente della CAF, Confederazione calcistica africana, Ahmad Ahmad, come suo collaboratore. Tuttavia, le ambizioni dell’ex stella del Barcellona sono cresciute.

Per sua stessa ammissione, in occasione di un’intervista a ‘RTB’, televisione pubblica benintese, Eto’o ha annunciato che si candiderà alla presidenza della Fecafoot, Federazione calcistica del Camerun. “Quando sono coinvolto in qualcosa, è perché voglio arrivare fino in fondo”, ha spiegato il vincitore del Pallone d’Oro africano per ben quattro volte. Ad ottobre ci saranno le elezioni proprio per la carica di presidente ed Eto’o ha probabilmente tutte le carte in regola per ottenere il posto per il quale sta concorrendo. L’impegno profuso su tutti i fronti per il suo paese fanno di lui uno dei simboli del Camerun e dei personaggi più noti e amati nello stato africano.