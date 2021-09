“Vaccinati”: Mourinho all’improvviso, il consiglio al sogno dell’estate

José Mourinho manda un messaggio social a Granit Xhaka, risultato positivo al Covid-19, dopo essere stato l’unico calciatore della Svizzera a rifiutare il vaccino.

Fin da quando José Mourinho ha messo piede alla Roma, è risuonato per il calciomercato della Roma il nome dello svizzero Granit Xhaka. In effetti, lo Special One ha un ascendente particolare sul centrocampista dell’Arsenal ma, dopo diversi tentativi e dichiarazioni anche da parte del calciatore durante EURO 2020, l’affare non si è concluso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma, il messaggio di Mourinho a Xhaka

Per ammissione di Tiago Pinto, general manager dei giallorossi, il trasferimento non è avvenuto poiché l’Arsenal non ha voluto cederlo, nonostante Xhaka non sembrasse destinato a essere protagonista nella formazione di Mikel Arteta. Ad ogni modo, la porta potrebbe essere anche soltanto momentaneamente chiusa, considerato il rapporto che Mou ha col calciatore. Una nuova dimostrazione è giunta dai social.

LEGGI ANCHE >>> Donnarumma corregge Meret: “A Genova poteva agire diversamente”

Granit Xhaka è risultato positivo al Covid-19 dopo il tampone di routine effettuato dalla Svizzera, in vista dell’impegno contro l’Italia per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar del 2022. Chiaramente il calciatore salterà il match ma a risvegliare l’attenzione è un dettaglio piuttosto importante: il centrocampista è l’unico della Svizzera ad aver deciso di non sottoporsi al vaccino. Scelta che evidentemente non ha giocato in suo favore e Mourinho gliel’ha ricordato. Sotto un post condiviso su Instagram da Xhaka, mentre festeggia gli impegni con la Nazionale, il tecnico della Roma ha commentato scrivendo: “Granit, fai il vaccino e mettiti al sicuro”. Un gesto che testimonia il rapporto d’affetto tra i due e infatti il commento dell’allenatore è stato sommerso dai like dei tifosi, i quali sperano che la trattativa possa prima o poi riaprirsi.