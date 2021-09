Il PSG fa affari con Raiola: ennesimo colpo monstre in attacco

Mbappé non vuole rinnovare il contratto con il PSG. Il club francesce sta cercando il suo sostituto che potrebbe essere Haaland.

Nonostante il periodo di forte crisi economica, l’ultima essione di mercato ha visto i trasferimenti dei giocatori più forti al mondo: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. La ‘Pulce’ si è trasferita al PSG, mentre il portoghese ha lasciato la Juventus per tornare dopo 11 anni al Manchester United.

Oltre a Messi e Ronaldo, anche Mbappé poteva cambiare squadra. Il francese vuole lasciare a tutti i costi il PSG per trasferirsi al Real Madrid. Il club spagnolo ha offerto 180 milioni di euro per il campione del Mondo, ma Leonardo ha rifiutato. Il PSG, consapevole di poterlo perdere a zero l’anno prossimo, sta cercando il grande colpo per sostituire Mbappé.

Il PSG è disposto a tutto per prendere Haaland dal Dortmund

Come quanto raccolto da ‘Le10Sport.com’, il PSG cercherà di prendere Haaland, assistito da Mino Raiola, dal Borussia Dortmund se dovesse perdere a zero Mbappé l’anno prossimo. La squadra francese è disposta a concedere un ingaggio ‘mostruoso’ all’attaccante norvegese. Il costo del cartellino ‘sarebbe’ solo di 75 milioni di euro, ovvero la cifra della clausola che scatterà a da giugno 2022.

Su Haaland c’è da battere la concorrenza di tutte le migliori squadre europee, tra cui anche il Real Madrid. Il norvegese ha cominciato alla grande la stagione, segnando 6 gol in 5 partite giocate. Il mercato dell’estate prossima, tra Mbappé ed Haaland, già promette fuochi d’artificio.