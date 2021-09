Il Psg è pronto a rendere ancora più povera la Serie A: via gratis

Il Psg non molla ed è pronto a strappare un altro calciatore alla Serie A: l’offerta parigina e il silenzio del centrocampista sul rinnovo

Addio Serie A, ancora una volta: Ronaldo, Lukaku, Donnarumma, Hakimi, i migliori calciatori dello scorso anno hanno salutato e fatto le valigie. Può accadere ancora e di mezzo c’è ancora il solito Paris Saint-Germain. Leonardo può contare su mezzi economici praticamente infiniti ma trova gusto a strappare calciatori a zero alle rivali. Lo ha fatto con Donnarumma, Sergio Ramos, ovviamente Messi e ancora Wijnaldum, potrebbe ripetersi con Franck Kessie.

Il messaggio d’amore dell’ivoriano indirizzato al Milan ad agosto è rimasto lettera morta. L’offerta di rinnovo da 6,5 milioni di euro più bonus ha ricevuto un no come risposta, accompagnato da una richiesta da 8 milioni più bonus. Una cifra che, secondo quanto riferisce la ‘Gazzetta dello Sport’, il Psg sarebbe pronto a corrispondergli.

Milan ci risiamo: Kessie al Psg già a gennaio

Per l’ivoriano quindi il finale potrebbe essere quello già vissuto con Donnarumma e Calhanoglu: via a parametro zero. Un’eventualità che Maldini vorrebbe evitare: da Casa Milan si segnala ottimismo, ma intanto le pretendenti non si fermano al Psg, contemplando anche Liverpool e Tottenham.

Altre se ne faranno avanti se per gennaio il rinnovo non sarà firmato. Così i rossoneri sperano di chiudere prima la pratica oppure di salutare il centrocampista già nel mercato invernale, per evitare un altro sanguinoso addio gratis. Di tempo per evitarlo c’è ma con le sirene del Psg di mezzo riuscirci non sarà facile. La grande fuga dalla Serie a può continuare: Kessie tentenna e il Milan teme di perdere un altro pilastro a parametro zero.