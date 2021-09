“Come Maradona”: può firmare subito per un club di Serie A

“Come Maradona”: l’investitura è pesante per il calciatore che può firmare subito per un club di Serie A, accordo vicino

Il giorno decisivo è oggi: dentro o fuori senza prolungare l’attesa ancora oltre. Il giorno decisivo è oggi per la Salernitana e il sogno Franck Ribery. La trattativa tra i granata e l’attaccante francese prosegue e a Salerno si registra ottimismo per la fumata bianca. “Portare Ribery a Salerno sarebbe come portare Maradona a Napoli” il paragone fatto ieri dal direttore sportivo Angelo Fabiani a ‘Kiss Kiss Napoli’. Il dirigente ha confermato la trattativa e si è detto fiducioso sulla buona riuscita dell’operazione.

Un affare che innalzerebbe il tasso qualitativo di una squadra che non è partita con il piede giusto: zero punti in due partite con sette gol incassati in 180 minuti. Troppi per una piazza che non si è riuscita a godere a pieno neanche l’entusiasmo della promozione per le vicende societarie legate alla proprietà riconducibile a Lotito. Risolto quel problema è stata una corsa contro il tempo per allestire la squadra ed ora Castori paga l’inevitabile scotto.

Salernitana, colpo Ribery come Maradona

Neanche aver portato all’Arechi Simy ha ridato un po’ di entusiasmo alla piazza che però si accenderebbe con l’arrivo dell’esperto attaccante francese. Un attacco Simy-Ribery sarebbe un bel biglietto da visita per la salvezza, obiettivo dichiarato della società campana.

Oggi arriverà il verdetto. Accostato anche al Verona, il calciatore sembra orientato a dire sì alla Salernitana. Come riferisce ‘Sky’, Ribery ha deciso di accettare l’offerta della Salernitana ma la fumata bianca arriverà dopo l’ultimo consulto con la famiglia. Lunedì potrebbero esserci le visite mediche poi presentazione all’Arechi.