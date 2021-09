Inter, la scelta della società può portare ad altri quattro addii

L’ultima sessione di mercato è stata frenetica in casa Inter. Ora la proprietà cinese dovrà chiarire il futuro dell’intera dirigenza.

Dopo aver vinto il titolo di campioni d’Italia in pochi si aspettavano una rivoluzione in casa Inter. I problemi economici ed una situazione poca chiara riguardo alla proprietà hanno però portato agli addii in contemporanea di Antonio Conte, Achraf Hakimi e Romelu Lukaku.

Nonostante ciò la dirigenza nerazzurra è stata abile nel sostituire ogni pedina, dall’allenatore fino ai giocatori ed allo stesso tempo è riuscita ad ottenere un importante gruzzoletto per mettere in sicurezza le casse della società.

Inter, futuro in bilico anche per la dirigenza?

Come riporta Tuttosport ora da chiarire è il futuro dell’intera dirigenza del club nerazzurro. Lo scorso Maggio Zhang promise di rinnovare il contratto sia a Marotta che a tutto lo staff dirigenziale (Ausilio, Baccin e Zanetti), ma le ultime cessioni lasciano qualche dubbio.

Bisogna comprendere se Suning continuerà il progetto dell’Inter o attuerà un ridimensionamento, soluzione che non farebbe felice nè i tifosi e nè i dirigenti, questi ultimi in tal caso prossimi all’addio. Marotta ed Ausilio hanno costruito la squadra del diciannovesimo scudetto e l’Inter non può non prescindere dal loro lavoro.