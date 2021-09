“Mancini, mettilo fuori!”: social scatenati contro Immobile

Ancora zero a zero tra Svizzera e Italia, sui social si scatenano le critiche contro Ciro Immobile: “Mancini, mettilo fuori”

A secco con la maglia della Nazionale italiana da metà giugno, Ciro Immobile continua il proprio rapporto problematico con la selezione di Roberto Mancini. Il bomber della Lazio è andato a segno l’ultima volta proprio contro la Svizzera, nella seconda gara all’Olimpico, giocata lo scorso Europeo. Adesso, dopo i primi 45′ contro gli elvetici a Basilea (gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale), la prestazione dell’ex Borussia Dortmund e Siviglia ha scatenato l’ira dei social.

Su Twitter, il bomber campano è finito in tendenza. E non per qualcosa di positivo. Il biancoceleste è stato protagonista di un primo tempo sbiadito, che fa il paio con una prestazione insufficiente, come quella offerta contro la Bulgaria giovedì scorso.

