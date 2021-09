Rueda, il ct della Colombia, in una conferenza stampa ha aggiornato sulle condizioni del portiere David Ospina.

Dopo le partite delle varie nazionali, il prossimo weekend ritornerà il campionato italiano che presenterà subito due big match: Milan-Lazio e Napoli-Juventus. La partita tra i partenopei e i bianconeri sarà giocata sabato pomeriggio ed entrambe le squadre corrono il rischio di disputare il match con qualche defezione sia per gli infortuni che per il rientro ‘tardivo’ di qualche giocatore impegnato con le nazionali sudamericane.

Napoli e Juventus hanno raggiunto un’intesa per organizzare un volo charter per consentire ad Ospina e Cuadrado di poter essere a disposizione di Spalletti ed Allegri per il match del Maradona. In casa azzurra destavano preccupazioni le condizioni del portiere, ma dalla Colombia sono arrivate rassicurazioni importanti.

Colombia, il ct Rueda: “Tutta la squadra sta bene fisicamente”

Reinaldo Rueda, ct della Colombia, ha tenuto una conferenza stampa dove ha aggiornato sulle condizioni del portiere del Napoli: “Come sta Ospina? Tutta la squadra è in ottime condizioni. L’unico giocatore a non essere a disposizione è Andrade“. Il tecnico si è soffermato anche sulle pressioni del club per avere a propria disposizone i giocatori colombiani:

“Tutti i calciatori che giocano in Europa sono a stretto contatto con i rispettivi club. Speriamo di avere tutti a disposizione per il Paraguay e per il Cile, ma dobbiamo tenere conto anche le varie esigenze delle squadre europee”. Ottime notizie per il Napoli di Spalletti che, considerando anche l’infortunio di Meret, non sarà obbligato a far giocare il terzo portiere Marfella.