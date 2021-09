Il plauso a Ronaldo è l’ennesima frecciata di Moratti alla Juventus

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato della cessione di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus e di tutti i danni “collaterali”.

Mentre non si placano le critiche rivolte a Cristiano Ronaldo per le modalità d’addio alla Juventus e per l’apporto insufficiente (secondo alcuni, ndr) alla causa bianconera, scende in campo Massimo Moratti per difendere l’ormai nuovo attaccante del Manchester United.

La stoccata di Moratti alla Juventus: “Ronaldo la sua parte l’ha fatta”

L’ex presidente dell’Inter ha rilasciato un’intervista a ‘Il Messaggero’ in occasione della quale ha detto la sua, schierandosi chiaramente: “Ronaldo è stato una prova di coraggio e un gran regalo per i tifosi. Lui la sua parte l’ha fatta con una montagna di gol, poi il tutto non ha funzionato, può capitare: cercavano il timbro da migliore squadra del mondo portando a Torino il più bravo, invece non sono arrivate vittorie”.

Insomma, l’ex patron nerazzurro non ha perso occasione per una frecciatina piuttosto pungente alla dirigenza bianconera che, tra l’altro, a fine stagione ha cambiato assetto con l’addio principalmente di Fabio Paratici, perno del mercato bianconero. Moratti sull’Inter si è invece espresso così: “L’Inter mi piace. Inzaghi ha sopportato le cessioni. Sembrava si andasse verso il disastro. Poi ha indicato nuovi giocatori che mi sembrano perfetti, li sta facendo giocare in modo piacevole e vince, il che non guasta mai. Dzeko è una meraviglia”.