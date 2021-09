Gli auguri del Milan che i tifosi proprio non volevano vedere

Il Milan sui social si ricorda di fare gli auguri ad un ex rossonero, ma i tifosi non la prendono bene: polemica immediata

Un messaggi di auguri che si trasforma in polemica. Nei social basta poco a far incendiare il dibattito e il Milan se n’è reso conto questa mattina. Un tweet di buon compleanno ha scatenato la reazione dei tifosi rossoneri, profondamente contrariati dal gesto del club. Il motivo è da ricercare nel passato del destinatario del messaggio di buon compleanno: “Tanti auguri a Leonardo per i suoi 52 anni”. Leonardo è l’ex trequartista, nonché allenatore e dirigente del Milan, poco amato dai rossoneri per la sua scelta di trasferirsi all’Inter. Un tradimento che non gli è stato perdonato, anche perché al Psg poi non è che ha dimostrato di avere ‘cuore’ rossonero come insegna il caso Donnarumma.

Milan, auguri a Leonardo: tifosi in rivolta

Per Leonardo il messaggio di auguri del Milan si è trasformato in un pretesto per scatenare le polemiche. Tanti i tifosi rossoneri che hanno protestato commentando il tweet: “Rispettate i tifosi, cancellate” chiede un utente.

Del resto che tra i milanisti e Leonardo non corra più buon sangue è cosa nota. Una inimicizia che il trasferimento di Donnarumma al Psg non ha fatto altro che aumentare e che le voci sulle offerte parigine per Kessie non aiutano a dissipare. Così il buon compleanno del Milan non è stato gradito.