Italia, i due big si fermano in allenamento: Serie A in apprensione

Serie A in apprensione per le ultime dal ritiro dell’Italia: due big si fermano in allenamento, l’ultim’ora di ‘Rai Sport’

Dopo i pareggi contro Bulgaria e Svizzera, Roberto Mancini confida nella gara contro la Lituania per risollevare il morale (e la classifica) della sua Italia. D’altronde, tra le mura del Mapei Stadium, andrà evitato qualsiasi calo di tensione, così da scacciare eventuali fantasmi del passato. La formazione del CT azzurro, però, si appresta ad essere rimaneggiata, viste anche le defezioni che man mano stanno maturando in seno all’organico tricolore.

Infatti, dopo i rientri anticipati di Lorenzo Pellegrini e Marco Verratti, Mancini dovrà fare a meno (molto probabilmente) di altri due big. Ciro Immobile e Nicolò Zaniolo hanno dato forfait nel corso dell’ultimo allenamento, in seguito a dei problemi fisici che hanno colpito i due giocatori capitolini.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> “Sono incredibilmente deluso”: per il calciatore della Juventus sono guai

Italia, si fermano Zaniolo ed Immobile: le condizioni dei due big

Secondo quanto riportato da ‘Rai Sport’, Immobile e Zaniolo non hanno preso parte all’ultimo allenamento in seguito ad alcuni problemi fisici. L’attaccante della Lazio è alle prese con un affaticamento muscolare, mentre il fantasista della Roma con i postumi di una contusione alla coscia sinistra, subita nell’ultimo match contro la Svizzera.

Due notizie che mettono in forte apprensione la nostra Serie A, con i due club della Capitale in costante monitoraggio della situazione. Sarri incrocia le dita per il proprio attaccante, visto che ci sarà il Milan attendere la Lazio alla ripresa. Stesso discorso applicabile anche per Mourinho, che spera di non dover fare a meno di Zaniolo per la gara interna contro il Sassuolo.