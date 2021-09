Milan, ancora una tegola: può saltare il match con la Lazio

Il Milan di Stefano Pioli alle prese con un nuovo infortunio: il centrocampista salterà l’impegno con la Nazionale.

La sosta delle Nazionali sta portando numerosi problemi al tecnico del Milan Stefano Pioli. Dopo la positività di Olivier Giroud e con Kessie ed Ibrahimovic tornati da poco in gruppo un nuovo giocatore è a rischio per la sfida contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Il giocatore in questione è il centrocampista bosniaco Rade Krunic. Il jolly ‘tuttofare’ della squadra di Pioli è in forte dubbio per il primo big match del club rossonero, attualmente a punteggio pieno in campionato.

Milan, Krunic assente in Nazionale

Il giocatore, come riporta ‘TV N1 Sarajevo’, salterà la sfida della Bosnia di questa sera contro il Kazakistan a causa di un affaticamento al polpaccio e lo staff del Milan attende il ritorno del giocatore in Italia.

Il Milan ha iniziato la stagione con sei punti e due gare ed è ora atteso da un ‘tour de force’ in campionato e soprattutto in Champions League dove la squadra sarà alle prese con un girone di ferro con Atletico Madrid, Liverpool e Porto.