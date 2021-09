Italia-Lituania, fischio di inizio alle ore 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Azzurri costretti a vincere per mantenere la testa della classifica.

Dopo i deludenti pareggi contro Bulgaria e Svizzera, l’Italia di Roberto Mancini è chiamata al riscatto per mantenere il primo posto in classifica nel Gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar previsti nel 2022. Alle ore 20:45 fischio di inizio di Italia-Lituania, match che gli azzurri devono vincere per riscattarsi dopo le ultime prestazioni non proprio convincenti. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la Nazionale italiana dovrà vincere prima della sosta, ma pesano le assenze. Sono out Insigne, Immobile, Chiesa e Zaniolo. In attacco spetterà a Giacomo Raspadori guidare il reparto offensivo. La Lituania, ultima a zero punti in classifica, è un avversario sulla carta poco ostico. I precedenti sorridono agli azzurri. Sono solo sette i confronti tra le due Nazionali: cinque le vittorie dell’Italia e due i pareggi. L’ultimo scontro risale allo scorso 31 marzo: 2-0 con le reti di Sensi e Immobile.

Italia-Lituania, le formazioni ufficiali

Italia (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Biraghi, Pessina, Jorginho, Cristante, Bernardeschi, Raspadori, Kean.

Lituania (4-5-1): Setkus, Lasickas, Klimavicius, Utkus, Slavickas, Dapkus, Slivka, Kazlauskas, Verbickas, Novikovas, Dubickas.