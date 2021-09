Kean e Raspadori a segno, i social non perdonano Immobile

All’intervallo, l’Italia è già avanti 4-0 contro la Lituania: doppietta per Raspadori e Kean, i social non perdonano Immobile

Le prestazioni in azzurro di Ciro Immobile sono state il grande tema di questo avvicinamento ad Italia-Lituania. Persino il CT Roberto Mancini è dovuto uscire allo scoperto e stemperare i toni, difendendo a spada tratta il bomber biancoceleste nel corso delle sue ultime apparizioni mediatiche.

Immobile è a secco (con la maglia della Nazionale) dal 16 giugno, sollevando le critiche e lo scetticismo del popolo del web. Lo stesso che, nonostante il suo score da record con i colori della Lazio, ha pesantemente messa in discussione la titolarità in Nazionale del bomber campano.

E adesso, contro la Lituania, i due giovani Raspadori e Kean hanno subito cambiato musica: 4-0 all’intervallo e una doppietta per ciascuno. Certo, va fatta obbligatoriamente la tara sull’avversario, ma il pubblico azzurro non può che non sottolinearne l’ironia della sorte.

Immobile ancora attaccato sui social, dopo le doppiette di Kean e Raspadori

Ragion per cui, è partita la giostra dei social: su Twitter, non si risparmiano gli attacchi, le critiche e le reazioni ironiche dei tifosi azzurri nei confronti di Ciro Immobile. Anziché allontanare il centro di attenzione dal bomber campano, le doppiette di Kean e Raspadori lo hanno prepotentemente confermato.

Un momento quasi paradossale per l’attaccante laziale, partito fortissimo in campionato, ma subito beccato dal pubblico della Nazionale e dagli infortuni. Un periodo di malessere che l’ex Borussia Dortmund e Siviglia spera di mettersi presto alle spalle, zittendo i suoi detrattori a suon di gol. Non solo con la maglia biancoceleste.