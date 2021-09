La Juventus rischia di perdere un altro big per Napoli

La Juventus rischia di perdere un altro big per la sfida contro il Napoli: allarme bianconero per un problema in Nazionale

La Juventus sempre più in emergenza per la sfida di sabato pomeriggio contro il Napoli. Massimiliano Allegri dovrà fare i necessità virtù visti i numerosi forfait tra i bianconeri. Il problema più grande è rappresentato dai calciatori sudamericani che rientreranno in Italia soltanto a poche ore dal fischio d’inizio. Per Dybala, Cuadrado, Alex Sandro, Bentancur e Danilo le riflessioni sono tuttora in corso. Allegri potrebbe convocare soltanto qualcuno dei cinque provenienti dal Sudamerica, preservandoli anche in vista del debutto in Champions di martedì contro Malmoe. Una difficoltà a cui nelle ultime ore se n’è aggiunta un’altra proveniente dal ritiro dell’Italia. Federico Chiesa ha un problema ad un flessore, come riporta la ‘Gazzetta dello sport’.

Juventus, allarme Chiesa in vista del Napoli

L’attaccante bianconero già questa mattina potrebbe lasciare il ritiro dell’Italia e tornare a Torino. Qui sarà visitato dallo staff medico della Juventus che deciderà poi sull’impiego o meno contro il Napoli. Una situazione che ovviamente crea allarme alla Continassa anche se, al momento, lo stop sembra più precauzionale che altro.

Dovesse essere confermata questa ipotesi, Chiesa in un paio di giorno dovrebbe rimettersi in sesto ed essere disponibile per la gara di sabato contro il Napoli, facendo tirare un sospiro di sollievo ad Allegri. Che di preoccupazioni alla vigilia di un match così importante ne ha davvero tante. Dai sudamericani ad una squadra che deve iniziare a raccogliere punti e farlo già al ‘Maradona’ sarebbe un bel passo in avanti.