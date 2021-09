Juventus, triplo allarme per Allegri in vista del Napoli

Massimiliano Allegri potrebbe fare a meno di Cuadrado, Dybala e Chiesa in vista della super sfida contro il Napoli. A rischio anche Bentancur, Danilo e Alex Sandro: suona l’allarme per il tecnico tra impegni delle nazionali sudamericane e i recenti infortuni

Suona l’allarme per Massimiliano Allegri il quale potrebbe fare a meno di Dybala, Cuadrado, Alex Sandro, Bentancur e Danilo in vista della sfida contro il Napoli. I sudamericani potrebbero rientrare in Italia a ridosso della sfida contro i partenopei, quindi il tecnico bianconero potrebbe decidere di lasciarli a riposo soprattutto in chiave Champions League.

Occhio anche al recente infortunio di Chiesa. L’esterno offensivo bianconero ha accusato un leggero fastidio al flessore e salterà la sfida tra Italia-Lituania. L’ex Fiorentina potrebbe far ritorno a Torino nelle prossime ore per sottoporsi a nuovi esami e valutare l’entità del ko. Sfida con il Napoli a forte rischio.

Napoli-Juventus, allarme offensivo per Allegri: Morata in coppia con Kean?

Qualora Chiesa e Dybala dovessero alzare bandiera bianca in vista della sfida contro il Napoli, non è escluso che Allegri possa valutare la possibilità di schierare Morata e Kean come coppia offensiva. Resta viva anche l’ipotesi tridente con Bernardeschi e Kulusevski esterni e Morata unica punta.

Allegri scioglierà gli ultimi dubbi nelle prossime ore, soprattutto dopo aver analizzato con calma le condizioni fisiche dei sudamericani e quelle di Chiesa. Pochi giorni alla super sfida contro il Napoli, piccolo-grande campanello d’allarme in casa Juventus.