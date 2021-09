Juve, il colpo ‘gratis’ della prossima estate sta per sfumare

Negli ultimi mesi è stato accostato alla Juve l’esterno del Barcellona Ousmane Dembele. Il giocatore sembra però vicino al rinnovo.

Con l’addio al termine del calciomercato di Cristiano Ronaldo e con il rinnovo di Paulo Dybala ancora in bilico, la Juve già pensa al prossimo anno. Uno dei giocatori accostati al club bianconero è l’esterno francese del Barcellona Ousmane Dembele, arrivato ‘in pompa magna’ in Catalogna e che non è mai realmente esploso.

Il giocatore ha il contratto in scadenza nel Giugno 2022 e la Juventus, cosi come diversi top club europei, monitora la situazione del giocatore e la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero.

Juve, le parole di Laporta su Dembele gelano i bianconeri

Nel corso della conferenza di presentazione dell’attaccante olandese Luuk De Jong, il presidente del club blaugrana Joan Laporta ha parlato di tanti temi e tra l’altro anche del futuro di Dembele a Barcellona:

“Il rinnovo di Dembele? Abbiamo in programma un incontro con il suo entourage e desideriamo che il giocatore resti nel nostro club. I rapporti sono ottimali e lui è a conoscenza del nostro pensiero”.