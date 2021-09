Donnarumma o Keylor Navas? I tifosi del Psg non hanno dubbi

Il quotidiano Equipe ha lanciato un sondaggio chiedendo ai tifosi del Psg quale portiere sceglierebbero tra Keylor Navas e Donnarumma

Strapagato, acclamato, ora in panchina. Due gare a guardare gli altri per Gianluigi Donnarumma al Psg. Il portiere della Nazionale Italiana – che si è svincolato dal Milan accettando un ricco contratto francese – sperava di vivere un inizio di avventura francese diverso rispetto a ciò che poi è accaduto. Se nelle prime due partite di campionato era out, nelle successive due, quando si era messo a disposizione del suo nuovo allenatore, è sempre rimasto in panchina, con Keylor Navas titolare.

Donnarumma ancora in panchina?

Ora la domanda ricorrente è la seguente: quando avrà spazio Donnarumma? Quando giocherà la sua prima partita da titolare? E, soprattutto, quale sarà – se ci sarà – la scelta definitiva di Pochettino per la porta? In attesa di scoprirlo, il quotidiano ‘Equipe’, nella sua edizione online, ha lanciato un sondaggio, chiedendo ai tifosi di scegliere il loro portiere preferito.

Il 54% degli utenti che hanno risposto, hanno puntato su Donnarumma. Ma, a quanto pare, Pochettino ha idee diverse. Anche per le prossime partite, infatti, l’idea è quella di confermare Keylor Navas. Per l’ex portiere del Milan servirà ancora un po’ di pazienza. Non è arrivato il suo momento.