Milan in ansia per Giroud: ecco finalmente l’esito del tampone

Milan, ecco la notizia che tutti i rossoneri attendevano: è arrivato l’esito del tampone per Olivier Giroud

Risultato positivo dopo la gara contro il Cagliari, il Milan era col fiato sospeso per il futuro prossimo di Olivier Giroud. Il contagio dell’attaccante francese è stato scoperto dal club rossonero, dopo aver effettuato il canonico giro di tamponi a domicilio. E, per fortuna della società lombarda, l’ex Chelsea ed Arsenal non aveva avuto alcun contatto diretto con il resto del gruppo squadra.

Adesso, il Milan era in attesa di novità e, finalmente, può tirare un sospiro di sollievo. Come comunicato ufficialmente dalla società rossonera: “[…] Olivier Giroud è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore, domani, verrà sottoposto allo screening medico previsto dal protocollo federale per la ripresa dell’attività sportiva”. Una bella notizia per Stefano Pioli ed una cattiva per Maurizio Sarri, in vista del big match di domani tra Milan e Lazio.

Giroud negativo, adesso Pioli lo valuterà per la gara contro la Lazio

Seppur improbabile dal primo minuto di gioco, Pioli può sorridere e applaudire alla sorte. Giroud è tornato disponibile e già domani può tornare subito in campo. Dopo aver recuperato anche Zlatan Ibrahimovic, il tecnico rossonero continua ad assemblare nuovamente tutti i pezzi del suo Milan.

Contro la Lazio, il francese si prepara ad entrare nel ballottaggio per una maglia da titolare, con il collega svedese e con Ante Rebic. Difficile prevedere, ad oggi, chi dei tre partirà dal fischio di inizio, ma è probabile che Pioli si riservi l’ultima parola nella giornata di domani. E già nella mattinata, potrebbero arrivare le prime e importanti indicazioni per l’undici titolare dei rossoneri, per la gara di domenica.