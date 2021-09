“Resterà fuori parecchio”, altra tegola pesante in Serie A

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato dell’infortunio di Luis Muriel, durante la conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Fiorentina.

Il rientro in Serie A non è semplice per la maggior parte dei club che hanno avuto calciatori impegnati in Nazionale, ma nemmeno per altre società che invece fanno i conti con infortuni pregressi. È il caso di Luis Muriel.

Atalanta, infortunio Muriel. Gasperini: “Starà fuori parecchio”

Il colombiano ha rinunciato alle tre trasferte internazionali con i Cafeteros in vista dei Mondiali di Qatar del 2022 a causa di uno stop procuratosi in occasione della gara contro il Bologna. L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa per commentare la sfida contro la Fiorentina, ha parlato anche dell’attaccante: “La sensazione è che dovrà stare fuori parecchio. È stato un bel guaio, ora spero di recuperarlo dopo la sosta o magari prima…”.

D’altronde inizialmente si è pensato che i problemi di Muriel fossero al retto femorale ma nuovi esami strumentali hanno invece evidenziato una lesione muscolare di non lieve entità. Per tale ragione il club ha subito informato che “i tempi di recupero non saranno brevi. Inizialmente Muriel osserverà una settimana di riposo dall’attività fisica, durante la quale verrà sottoposto alle terapie del caso. Al termine dei sette giorni verranno eseguiti ulteriori accertamenti diagnostici per valutare l’evoluzione della lesione”.