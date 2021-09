“Messi non fa queste cose”: Neymar e famiglia sbottano contro i giornalisti

Nel match Brasile-Perù, Neymar ha dimostrato le sue qualità ma sono arrivate delle critiche: la famiglia non ci sta.

Neymar ha fatto vedere di cosa è capace nel match che questa notte, alle 02:30, ora italiana, il Brasile ha disputato contro il Perù. I padroni di casa hanno vinto 2-0, guadagnando tre punti molto importanti per la qualificazione ai Mondiali 2022.

Neymar ha servito l’assist per il primo gol, segnato al 15′ da Ribeiro, e ha anche realizzato un suo personalissimo gol al 40′. Nonostante tutto ciò, però non sono mancate le critiche nei suoi confronti. Critiche a cui lui e la sua famiglia non sono rimasti indifferenti.

Neymar risponde alle critiche ricevute dopo Brasile-Perù

Neymar, questa volta, non è rimasto indifferente e ha risposto alle critiche ricevute. Ha, infatti, nel post partita dichiarato: “Sono molto felice, molto felice ovviamente dell’aiuto dei miei compagni di squadra. Ma non so cos’altro devo fare con questa maglia per convincere la gente a iniziare a rispettarmi. Siete voi, giornalisti, commentatori e altri, che decidete. A volte non mi piace nemmeno rilasciare interviste, ma nei momenti importanti vengo comunque a dare la mia opinione”.

La risposta del giornalista di ‘TV Globo’, Galvão Bueno, non ha aiutato a tranquillizzare la situazione, anzi l’ha peggiorata: “Calmati, Neymar, calmati. Non vediamo Messi fare queste cose. Neymar manca ancora di compostezza, eppure Messi prende tanti colpi proibiti quanti ne prende lui”.

Proprio queste parole hanno scatenato la reazione della sorella del giocatore, che su Instagram ha scritto: “Galvão smettila di voler continuare a confrontare Neymar e Messi. Smettila. Non sei tu che senti il dolore dopo la partita“.