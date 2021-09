Tutte le probabili formazioni della 3^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Empoli-Venezia, poi a seguire i match tra Napoli-Juventus e Atalanta-Fiorentina

Tutto pronto per la 3^ giornata di campionato. Juventus a caccia di riscatto dopo il deludente pareggio per 2-2 contro l’Udinese e la sconfitta contro l’Empoli. Napoli pronto a portare a tre le vittorie in questo inizio di stagione. Chiuderà la 3^ giornata il match di lunedì sera tra Bologna-Verona.

Probabili formazioni 3^ giornata Serie A

EMPOLI-VENEZIA (sabato 11 settembre ore 15.00)

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Bandinelli, S. Ricci, Haas; Bajrami; L. Mancuso, Cutrone. All. Andreazzoli.

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Busio, Kiyine; Aramu, Henry, Johnsen. All. Zanetti.

NAPOLI-JUVENTUS (sabato 11 settembre ore 18.00)

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Elmas; Politano, Osimhen, L. Insigne. Alle. Spalletti.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; De Ligt, Bonucci, Chiellini; De Sciglio, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Kulusevski. All. Allegri.

ATALANTA-FIORENTINA (sabato 11 settembre ore 20.45)

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Malinovskyi. All.Gasperini.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Sottil. All. Italiano.

SAMPDORIA-INTER (domenica 12 settembre ore 12.30)

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, Yoshida, O. Colley, Augello; Candreva, Silva, Thorsby, Damsgaard; Quagliarella, Caputo. All. D’Aversa.

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Sensi; Dzeko. All. S. Inzaghi.

CAGLIARI-GENOA (domenica 12 settembre ore 15.00)

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Caceres, Carboni; Zappa, Marin, Strootman, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Caicedo, Hernani. All. Ballardini.

TORINO-SALERNITANA (domenica 12 settembre ore 15.00)

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, R. Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Ansaldi; Brekalo, Pjaca; Sanabria. All. Juric.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Strandberg, Gyomber, Gagliolo; Zortea, M. Coulibaly, Di Tacchio, Obi, Ruggeri; Simy, Bonazzoli. All. Castori.

SPEZIA-UDINESE (domenica 12 settembre ore 15.00)

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Kiwior, Nikolaou, Hristov; S. Bastoni, Maggiore, Bourabia, Ferrer; Verde, Gyasi, E. Colley. All. Thiago Motta.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; N. Molina, Makengo, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Deulofeu, Pussetto. All. Gotti.

MILAN-LAZIO (domenica 12 settembre ore 18.00)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S. Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, F. Anderson. All. Sarri.

ROMA-SASSUOLO (domenica 12 settembre ore 20.45)

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Smalling, Calafiori; Cristante, Veretout; Perez, Shomurodov, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez; D. Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. Dionisi.

BOLOGNA-VERONA (lunedì 13 settembre ore 20.45)

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Schouten, Soriano; Orsolini, Arnautovic, Barrow. All. Mihajlovic.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Sutalo, Gunter, Magnani; Faraoni, Veloso, Tameze, Lazovic; Barak, Ilic; Simeone. All. Di Francesco.

Infortunati Serie A, 3^ giornata: emergenza totale per la Juventus di Allegri

Massimiliano Allegri, in vista della sfida tra Napoli-Juventus dovrà fare a meno di tutti i sudamericani oltre ad Arthur, Ramsey e Kaio Jorge. Fermo ai box anche Chiesa per un affaticamento al flessore.

Brutte notizie anche per Gasperini: Muriel potrebbe stare fermo a lungo. Per il colombiano possibile stop di un mese. In casa Cagliari saranno da valutare le condizioni di Godin, mentre la Roma valuterà se schierare Pellegrini nella sfida contro il Sassuolo. Quasi certa l’assenza di Zaniolo, in dubbio anche Vina.