Manca sempre meno al fischio di inizio di Empoli-Venezia. Il match inizierà alle ore 15:00 allo stadio comunale Carlo Castellani.

Alle ore 15:00 inizia il match Empoli-Venezia, valevole per la terza giornata di Serie A 2021/2022. Allo stadio Carlo Castellani di Empoli, la squadra di Aurelio Andreazzoli ospita un’altra neopromossa. Di fronte, infatti, i padroni di casa si ritroveranno il Venezia di Paolo Zanetti. Dopo aver sconfitto la Juventus a Torino, i toscani cercano conferme nella sfida salvezza contro i veneti, ancora fermi a zero punti in classifica generale. Sarà il 4-2-3-1 il dettame tattico della squadra di Andreazzoli. In avanti spazio a Bajrami dietro le punte Mancuso e Cutrone. Dall’altro lato del campo, invece, mister Zanetti propone un 4-3-3 con Aramu, Henry e Johnsen a guidare il pacchetto offensivo della formazione.

Empoli-Venezia, le formazioni ufficiali

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Bandinelli, Ricci, Haas; Bajrami, Mancuso, Cutrone.

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Vacca, Busio, Fiordilino; Aramu, Henry, Johnsen.