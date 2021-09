Alle 15 scende in campo il campionato di Serie A con ben tre match in contemporanea. Si affrontano Spezia e Udinese.

Il campionato ha ormai ripreso la sua marcia, e sono tante le sfide che vedremo anche in questa domenica. Tre gare in contemporanea alle 15, in attesa che tornino anche le coppe europee per dare pieno regime alla stagione.

Oggi si affrontano anche Spezia ed Udinese, che hanno avuto un avvio di stagione abbastanza diverso. Per la squadra Luca Gotti quattro punti in due partite, di cui contro la Juventus di Allegri (l’ultima di Ronaldo il Serie A). Poi la vittoria contro il Venezia, per trovare lo smalto giusto.

Lo Spezia, di contro, ha prima conquistato un pareggio positivo contro il Cagliari, per poi impattare contro la Lazio di Sarri che si è imposta con un sonoro 6-1. Una sconfitta ovviamente cocente, che i ragazzo di Thiago Motta proveranno a lasciarsi alle spalle proprio sfruttando la sfida contro i friulani.

Spezia-Udinese, le probabili formazioni