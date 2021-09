Milan-Lazio, nervi tesi in campo: in due arrivano alle mani

Duro scontro tra Pedro e Theo Hernandez alla mezz’ora del primo tempo. L’arbitro Chiffi è intervenuto immediatamente.

Da pochi minuti è terminato il primo tempo tra Milan e Lazio con il risultato di 1-0 a favore dei padroni di casa grazie al gol di Leao. I rossoneri hanno sbagliato anche un calcio di rigore, assegnato da Chiffi dopo aver rivisto l’azione al VAR, con Kessie nei minuti di recupero.

La partita è stata vibrante sin dall’inizio, con entrambe le squadre che hanno giocato a gran ritmo. Più i minuti passavano e più saliva la tensione tra i giocatori. Ci sono stati tanti duri scontri ed uno di questi ha portato ad un diverbio molto acceso tra Pedro e Theo Hernandez.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan-Lazio, duro faccia a faccia tra Pedro e Theo Hernandez

Al 28′ l’ex Real Madrid si è molto arrabbiato della marcatura di Pedro. C’è stato un duro faccia a faccia con qualche spintone tra i due. Sia l’arbitro che i compagni di squadra hanno faticato molto a dividerli.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Milan-Lazio: segui la partita LIVE

Il secondo tempo promette ancora tanto spettaccolo. La Lazio non ha creato molto nel primo tempo, ma l’errore di Kessie può fornire da sprono. I tifosi rossoneri attendono l’ingreso di Ibrahimovic che è in panchina con un nuovo look.