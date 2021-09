“Certi personaggi”: la frecciata a Ronaldo passata inosservata

E’ passata inosservata una frecciata a Cristiano Ronaldo: il portoghese mai nominato, ma il destinatario è apparso chiaro

Non hanno mai avuto un grande rapporto e forse, ora che sono entrambi lontani dalla Juventus, è arrivata l’ora della resa dei conti. Cristiano Ronaldo nel mirino di Maurizio Sarri anche se il tecnico di Figline non lo ha mai nominato. Il contesto sono le dichiarazioni dell’allenatore dopo la sconfitta della Lazio contro il Milan. Una gara terminata con l’espulsione proprio dell’ex bianconero dopo un battibecco alla fine del match. Sarri però, parlando a ‘DAZN’ ci ha tenuto anche a difendere Ciro Immobile, da tempo ormai nel mirino della critica soprattutto per i mancati gol in Nazionale.

Il bomber biancoceleste è ormai costantemente preso di mira e il suo allenatore ha deciso di scendere in campo al suo fianco. Per farlo però ha parlato anche di “certi personaggi” per i quali i numeri contano molto, mentre quelli di Immobile non bastano a tenerlo al riparo dalle polemiche al primo errore.

Sarri difende Immobile: frecciata a Ronaldo?

La difesa di Immobile per Sarri si trasforma in un attacco ai media ma non soltanto. “Non siete normali – le parole dell’allenatore della Lazio rivolte ai giornalisti – . Per alcuni contano i numeri, Immobile ha dei numeri che lo rendono inattaccabile. Vedo che i numeri per certi personaggi contano, per lui meno”.

Non è molto difficile pensare chi sono quei “certi personaggi” cui fa riferimento Sarri: facile che il pensiero corra a Ronaldo, uno per il quale i numeri – prestazioni a parte – sono stati messi sempre in bella evidenza.