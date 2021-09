Napoli, finalmente arriva la buona notizia: la deroga che Spalletti aspettava

Il Napoli giovedì sera esordirà in Europa League contro il Leicester ed ha rischiato di farlo senza ben tre giocatori.

Il Napoli è primo in classifica a punteggio pieno insieme al Milan e alla Roma dopo il successo di sabato contro la Juventus di Allegri. Gli azzurri hanno giocato una gran partita, meritando il successo finale. Unica nota stonata della serata è stato l’infortunio di Insigne al ginocchio destro.

Il capitano azzurro ha chiesto subito il cambio quando ha sentito un dolore al ginocchio. Per Insigne, fortunatamente, si tratta solo di un trauma contusivo, ma difficilmente ci sarà nella trasferta di Leicester di Europa League di giovedì. Spalletti ha corso il rischio di partire per l’Inghilterra anche senza Koulibaly, Osimhen ed Ospina.

Govt amends legislation so that players from teams in UEFA club competitions who travel to play in England are exempt from quarantine even if they have been in a red list country before that. pic.twitter.com/X26JymJ80D — Martyn Ziegler (@martynziegler) September 13, 2021

Napoli, via libera dal governo inglese per Ospina, Koulibaly ed Osimhen

Secondo le norme inglesi anti-Covid, chi proviene da nazioni in ‘zone rosse’ deve essere messo in quarantena per 10 giorni. Quarantena che, ovviamente, non avrebbe permesso ai tre calciatori di giocare la partita. Come riporta il giornalista del ‘Times’, Martyn Ziegler, il governo ha modifcato le norme in vigore, eliminando la quarantena per i giocatori delle squadre Uefa.

Ottime notizie per i club che hanno tanti calciatori che giocano nelle proprie nazionali in paesi presenti in zona rossa. Visto l’infortunio di Meret e la quarantena che avrebbe dovuto fare Ospina, il Napoli ha corso il rischio di giocare contro il Leicester in porta o con Marfella o con il giocane Idasiak.