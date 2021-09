“Sarà facile”: l’inaspettato ed ironico attacco social alla Juventus

Lo Zenit, avversario della Juventus nel girone di Champions League, ha provocato i bianconeri sui propri social.

Dopo la sconfitta di sabato contro il Napoli per 2-1, in casa Juventus è crisi nera. I bianconeri hanno un solo punto in classifica dopo le prime tre giornate di campionato. La squadra di Allegri ha giocato una buona gara difensiva ed è stata anche sfortunata, ma ha perso meritatamente contro i partenopei.

Allegri ha ribadito che la partita d’esordio in Champions è la più importante della fase ai gironi. I bianconeri domani esordiranno nella massima competizione europea contro il Malmoe. Le altre squadre del girone sono il Chelsea e lo Zenit. Proprio dal club russo è arrivata una ‘provocazione’ .

dissati persino dallo zenit, che finaccia abbiamo fatto pic.twitter.com/ZyN10n0wiU — 🍣 (@rxncore) September 13, 2021

Juventus, lo Zenit ironizza: “Con loro ha detto mamma che sarà facile”

Lo Zenit, tramite un video pubblicato sui propri canali social ufficiali, ha ironizzato sul momento che sta attraversando la Juventus. Le immagini mostrano Malcolm intento a rispondere ad una domanda sui bianconeri e parte una nota canzone in sottofondo che dice: “Mamma ha detto che va bene, mamma ha detto che sarà facile”.

Nel video vengono mostrati anche i risultati delle sconfitte contro l’Empoli e il Napoli. La Juventus spera di rispondere sul campo a questa ‘provocazione’ social con una vittoria. Intanto, all’Allianz Stadium è apparso uno striscione dei tifosi bianconeri: “Questo spettacolo è indecente, la Juve siamo noi”: