Milan, Kessie e Bakayoko: doppia preoccupazione rossonera

Kessie e Bakayoko: doppia preoccupazione in casa rossonera. Tiene banco la questione rinnovo contrattuale del centrocampista ivoriano, mentre preoccupano le condizioni dell’ex Napoli dopo il recente infortunio

Kessie o Bakayoko? Chi sarà il titolare nel nuovo centrocampo del Milan? Tiene banco il capitolo rinnovo per quel che riguarda il centrocampista ivoriano. Kessie valuterà il da farsi nelle prossime settimane o mesi, mentre Bakayoko, chiamato a rivestire la maglia rossonera per tamponare al possibile addio di Kessie, ha rimediato un problema all’anca che potrebbe lasciarlo fermo ai box per diverse settimane.

Le condizioni dell’ex Napoli saranno valutate nelle prossime ore, ma non trapela totale ottimismo. Per quel che riguarda Kessie, invece, il giocatore potrebbe discutere il suo rinnovo contrattuale già nelle prossime settimane. Cresce la paura tra la dirigenza del Milan e i tifosi: l’ex Atalanta potrebbe svincolarsi a costo zero già dal prossimo giugno.

Kessie e Bakayoko: punti interrogativi, ma ora arriva la Champions

A prescindere dalla decisione di Kessie, la quale potrebbe arrivare nei prossimi mesi, il centrocampista ivoriano è pronto a sposare fortemente la causa rossonera già a partire dalla prossima sfida di Champions. Pioli punterà sul centrocampista ivoriano al fianco di Tonali. Per quel che riguarda Bakayoko, invece, come detto, tempi di recupero da stabilire. Contro il Liverpool poche novità anche in attacco: Leao agirà a sinistra con Ibrahimovic a destra.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; N. Keita, Henderson, Fabinho; Salah, Roberto Firmino, Mané.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Ibrahimovic.