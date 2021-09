Il PSG è stato il protagonista dell’ultima sessione di mercato, ma secondo Tebas il Real Madrid può prendere due top player.

Il Real Madrid di Ancelotti ieri sera è tornato al Bernabeu ed ha vinto 5-2 contro il Celta Vigo grazie alla tripletta di Benzema e ai gol di Vinicius Junior e del nuovo acquisto Camavinga. I ‘Blancos’, in attesa dei recuperi del Barcellona e del Siviglia, sono primi in classifica con l’Atletico Madrid e il Valencia.

Il mercato dei ‘Merengues’ è stato contraddistinto, nonostante gli arrivi di Alaba ed appunto di Camavinga, dagli addii a Varane e Sergio Ramos. Il Real ha tentato negli ultimi giorni di mercato di prendere Mbappé, ma il PSG ha rifiutato la proposta spagnola di 180 milioni di euro. Il club madrileno ha in progetto grandi acquisti per la prossima estate ed anticiparlo è lo stesso presidente della Liga, Javier Tebas:

Tebas sul Real Madrid: “Hanno ceduto giocatori per 200 milioni di euro”

“Situazione finanziaria del Real? Hanno fatto cessioni per 200 milioni di euro, hanno soldi abbastanza per comprare sia Mbappé che Haaland. “. Poi il dirigente fa un chiaro riferimento al ‘PSG’: “Quello che fa pensare è che un club che ha una perdita economica di 400 milioni di euro e con un monte ingaggi di 500 milioni possa rifiutare offerte importanti per Mbappé“.

Tebas ha poi concluso il suo intervento: “Stanno venendo meno alle regole francesi, creando così un grave danno al mercato europeo. Il sistema Uefa è sbagliato. Preferiscono vincere la Champions League anche se stanno perdendo un miliardo di euro. In questa maniera fai gioire i tuoi tifosi, ma offendi il calcio”.