Lukaku, che stoccata: “Piangere per l’addio? Altrimenti chiudiamo”

Di Canio ha parlato degli addii in questo calciomercato ed ha lanciato una grande frecciata all’ex attaccante dell’Inter Lukaku.

La sessione di calciomercato appena terminata ha visto diverse cessioni illustri con giocatori che hanno lasciato il nostro campionato. L’Inter ha ceduto Hakimi e Lukaku, la Juve ha ceduto Cristiano Ronaldo ed anche altri giocatori come Rodrigo De Paul hanno lasciato la nostra Serie A impoverita.

Fin dall’inizio di questa stagione si è discusso sul livello della nostra Serie A, paragonata a campionati come la Premier League, ma anche rispetto alla Liga ed alla Bundesliga.

Inter, arriva l’attacco di Di Canio a Lukaku

Intervenuto ai microfoni del Mattino l’ex calciatore ed attuale opinionista Paolo Di Canio ha parlato della nostra Serie A ed ha lanciato una grande frecciata al neo attaccante del Chelsea Romelu Lukaku. Già in passato l’ex calciatore della Lazio rilasciò parole poco felici nei confronti dell’ormai ex calciatore dell’Inter:

“L’addio di Cristiano Ronaldo? Un colpo all’immagine, vero. E per la Juventus un colpo ai gol, perché con lui partivi sempre dall’1-0. Però certo non si può piangere anche per l’addio di Lukaku, sennò davvero dobbiamo chiudere baracca e burattini. Consoliamoci con gli allenatori, godiamoceli, perché un motivo o un altro saranno loro ad avere i riflettori puntati addosso, visto che in campo non è che abbiamo così tanto talento da ammirare».