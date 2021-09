Juve, il centrocampista fa sognare i tifosi: “Sono aperto a tutto”

Uno degli obiettivi di mercato della Juve, il centrocampista Tielemans ha rilasciato indicazioni riguardo il suo futuro al Leicester.

Negli ultimi tempi uno dei problemi principali in casa Juve è stato sicuramente il centrocampo. Ci sono state diverse critiche a questo reparto negli ultimi tempi ed anche per questo motivo è arrivato un rinforzo a centrocampo, a caro prezzo, del calibro di Manuel Locatelli.

L’inizio stagione bianconero è stato finora molto difficile e la dirigenza del club torinese studia possibili alternative sul mercato per rinforzare la formazione guidata da Massimiliano Allegri. Tra i vari nomi accostati c’è un giocatore dal talento indiscusso, il centrocampista del Leicester Youri Tielemans.

Juve, arriva dalla Premier l’apertura inaspettata

Tielemans è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio mondiale, giocatore esploso definitivamente con il suo approdo in Premier League. Il giocatore è in scadenza di contratto 2023 ed ha rilasciato ai microfoni di Sky UK importanti dichiarazioni riguardo il suo futuro:

“Sono aperto ad ogni cosa. Il mercato dei trasferimenti si è appena chiuso, ma voglio mantenere quante più opzioni aperte possibili riguardo il mio futuro. Rinnovo? Ci sono discussioni in corso, non sto dicendo che firmerò e non sto dicendo che non firmerò. Vedremo”.