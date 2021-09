Una big europea pronta a soffiare alla Juve il ‘pallino’ di Allegri

La Juve non ha sostituito a dovere Ronaldo e nel 2022 era pronta a fiondarsi su Gabriel Jesus. Il calciatore è nel mirino del Bayern Monaco.

L’inizio di stagione della Juve è stato senza dubbio al di sotto delle attese ed uno dei motivi principali sembra risiedere nell’attacco. Con l’addio di Cristiano Ronaldo gli attaccanti bianconeri sono Dybala, Kean, Morata e Kaio Jorge, un gruppo ritenuto un “pò poco” per soddisfare le esigenze di un top club internazionale. La società bianconera è già al lavoro per accontentare le richieste di Massimiliano Allegri.

Il giocatore ideale per il tecnico bianconero è il brasiliano Gabriel Jesus, giocatore non ritenuto indispensabile al Manchester City e che potrebbe partire in caso di arrivo di un centravanti di livello internazionale. Ultime indiscrezioni complicano però i piani della società bianconera.

Juve, Lewandowski complica i piani del club

Secondo quanto riporta Calciomercato.it il Bayern Monaco è alla ricerca del sostituto di Lewandowski, giocatore che potrebbe dire addio a fine stagione. Il club bavarese considera Gabriel Jesus come uno dei principali papabili alla sua sostituzione.

Il Bayern appare al momento un gradino sopra alla società bianconera e una sfida di mercato per il fuoriclasse brasiliano è al momento tutt’altro che una buona notizia per la società guidata dalla famiglia Agnelli.