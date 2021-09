Non solo Dazn, altra delusione per i tifosi con la Champions: “Non si vede nulla”

La delusione dei tifosi per la visione delle partite di Champions si fa sentire: dopo Dazn, problemi anche su Infinity.

Torna la Champions League ma tornano anche le polemiche per i problemi tecnici che si stanno riscontrando nella visione delle partite. Dopo ‘Dazn’, infatti, a far discutere questa volta è ‘Infinity’.

‘Mediaset’ trasmette le gare non solo in chiaro sul Canale 5, ma anche sulla propria piattaforma online, appunto Infinity+. Gli incontri delle italiane sono visibili singolarmente ma, sulla visibilità della gara in tempo reale, c’è qualcosa che ancora non sta funzionando. Da qui è scaturita, di nuovo, la rabbia da parte dei tifosi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Su Infinity problemi per la visione della Champions: altra delusione per i tifosi

Infinity+ è una branca di ‘Mediaset’, disponibile appunto tramite una proposta a pagamento. I tifosi si sarebbero aspettati una visione confortevole della gara disputata dalla propria squadra, però purtroppo così non è stato. Tentando di guardare la prestazione dell’Atalanta o della Juventus, il messaggio mostrato ai più dalla piattaforma è stato: “Ci dispiace. Si è verificato un errore“.

LEGGI ANCHE >>> “Vogliamo firmare a breve”: l’annuncio di Nedved che fa esultare i tifosi bianconeri

Un ‘errore’ che però i tifosi non accettano. E che, soprattutto, non sono disposti a perdonare. C’è allora chi afferma: “E anche oggi la partita la vediamo domani…“, chi invece ci scherza su, scrivendo: “Houston, abbiamo #Infinity problemi“.