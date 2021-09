“Vogliamo firmare a breve”: l’annuncio di Nedved che fa esultare i tifosi bianconeri

Pavel Nedved parla della situazione legata al rinnovo di contratto di Paulo Dybala con la Juventus: l’obiettivo è firmare.

Pochi minuti prima dell’inizio della partita di Champions League che la Juventus sta affrontando in questo momento contro il Malmö, Pavel Nedved è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’. Ha parlato, in realtà, di diverse questioni. Ma si è concentrato soprattutto sulla situazione legata a Paulo Dybala. Il giocatore bianconero, infatti, ancora non ha firmato il rinnovo di contratto con la Juventus. Ciò nonostante, Nedved appare ottimista.

Nedved parla del rinnovo di Paulo Dybala e appare ottimista: presto si può firmare

Queste le parole di Nedved ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Questa può essere tanto la Juve di Dybala. Noi lo abbiamo messo al centro del nostro progetto. Contiamo sul nostro giocatore, cerchiamo di chiudere per la firma. Paulo è un giocatore importantissimo. Ci puntiamo, speriamo di chiudere presto la trattativa per il suo rinnovo. Credo che si chiuderà presto la trattativa“.

Ha infine parlato del momento delicato che il primo portiere della Juventus sta vivendo. Su Szczesny ha infatti dichiarato: “Non c’è nessun problema. Allegri ha grandissima fiducia in lui, come noi. E’ un portiere di assoluto valore e lo dimostrerà. Sta attraversando un periodo difficile, ma capiterà a tutti. Non siamo minimamente preoccupati“.