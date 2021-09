Il padel ha una nuova casa a Milano: Amoruso e Budel la inaugurano con Totti e Vieri

Sei nuovi campi di padel nel Castello di Tolcinasco: l’inaugurazione con un torneo e tantissime stelle dello sport italiano

Il padel conquista Milano. Il prossimo 16 settembre, infatti, avrà luogo l’inaugurazione di un nuovo e prestigioso centro nella cornice del cinquecentesco Castello di Tolcinasco. All’interno del suo Golf Club, saranno inaugurati sei nuovi campi di padel, tre dei quali coperti.

Diversi volti noti dello sport e dello spettacolo parteciperanno all’evento, che vedrà come padroni di casa Nicola Amoruso e Alessandro Budel. Per l’occasione, si terrà un torneo tra 12 squadre, che si sfideranno nel corso di tre giorni: al Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa si daranno battaglia nomi leggendari del nostro calcio, come quelli di Francesco Totti, Christian Vieri, Antonio Cassano, Andrea Pirlo e Alessandro Matri.

Nicola Amoruso, ex attaccante di Juventus e Napoli, ha commentato così l’evento: “Il padel è per me una sana malattia, e questa passione sta diventando un business. Insieme ad Alessandro Budel abbiamo deciso di aprire questi campi in una location unica e suggestiva, sarà un progetto interessante”. Gli fa eco lo stesso Budel: “Da sportivo e imprenditore ho deciso di credere nel progetto, questo sport coniuga perfettamente agonismo e divertimento”.