“Un rigoretto”: da Sky il commento durante Malmoe-Juventus

Capello commenta la prestazione della Juventus contro il Malmoe in Champions e dice la sua sul ‘rigoretto’.

Fabio Capello, ex allenatore e attuale opinionista di ‘Sky Sport’, commenta la prestazione che la Juventus in questo momento sta tenendo contro il Malmoe. È tempo di gironi di Champions League e i bianconeri giocano per superare la fase del girone. Questa sera, proprio in questi minuti, la prima sfida della stagione per i giocatori di Massimiliano Allegri. Al momento la Juve conduce con 3 gol di scarto. Uno di questi è arrivato al 45′, grazie a un rigore calciato e segnato da Paulo Dybala.

Fabio Capello commenta la Juventus a Sky: “era un rigoretto”

Fabio Capello, quindi, ha detto la sua riguardo alla partita di Champions che la Juventus sta giocando: “Mi piace questa formazione, solida. Contro una squadra che non ha qualità, ma che corre e ti pressa. I padroni di casa sono stati poco pericolosi, invece quando hanno attaccato i giocatori della Juve hanno creato problemi, a dimostrazione che la difesa svedese non è molto attenta”.

Sul calcio di rigore concesso dall’arbitro Artur Dias, l’opinionista ha dichiarato: “Era rigore su Morata? Un ‘rigoretto’… Sull’esecuzione Dybala è scivolato, va avanti col piede e non riesce ad angolarla, ma è stato fortunato”.