Ronaldo, non solo il gol in Champions: attimi di paura, il campione si scusa

Attimi di difficoltà in Young Boys – Manchester United quando un tiro/pallonata di Cristiano Ronaldo durante il riscaldamento colpisce involontariamente uno steward.

Un tiro di Cristiano Ronaldo questa volta ha fatto male, molto male. È accaduto durante la sfida di Champions League tra il Manchester United e lo Young Boys. Il tiro potente di CR7 durante il riscaldamento ha colpito uno steward, al quale è stato poi prestato soccorso.

Young Boys – Manchester United, la pallonata di Ronaldo fa male a uno steward

Rocambolesca scena prima dell’inizio della sfida, mentre il campione portoghese esercitava il suo tiro. Un lancio potente ma impreciso ha colpito uno degli assistenti a bordocampo, caduto come un sasso a terra. In suo aiuto sono subito arrivati i vari colleghi e Cristiano Ronaldo ha prima scrutato la scena da lontano, poi ha visto il capannello formato da varie persone e, preoccupato, si è avvicinato per sincerarsi sulle condizioni dello steward.

Subito le telecamere e le macchine fotografiche hanno ripreso il momento e si è potuto udire il calciatore chiedere allo steward: “Come stai?”, poi ha chiesto di più a coloro che lo stavano assistendo. Allarme rientrato e la sfida si è disputata senza alcun problema per il portoghese, che ha aperto subito le marcature al 13′ in favore dello United.