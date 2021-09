La stella del Psg ammette: “Ho avuto contatto con l’Inter”

Il forte centrocampista del Psg Georginio Wijnaldum ha ammesso nel corso di una recente intervista di esser stato vicino all’Inter.

L’ultima sessione di calciomercato realizzata dal Psg è stata incredibile con il club francese che non solo ha blindato Kylian Mbappe, ma ha realizzato colpi di mercato a ripetizione sorprendendo tutti gli addetti ai lavori. La gemma più ovviamente Lionel Messi, ma l’argentino non è l’unico colpo realizzato dallo sceicco Al Khelaifi.

Il club francese ha acquistato nella stessa sessione di calciomercato Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Lionel Messi e Georginio Wijnaldum costruendo una squadra stellare. In campo vanno i giocatori ed è tutto da vedere se la società transalpina riuscirà a vincere, ma intanto i tifosi francesi sognano. Wijnaldum è arrivato in extremis: l’ex centrocampista del Liverpool era ad un passo dal Barcellona, ma alla fine, grazie soprattutto ad un’offerta migliore il giocatore ha optato per giocare sotto la Torre Eiffel.

Psg, Wijnaldum e la rivelazione sulle avances dell’Inter

In passato Wijnaldum è stato accostato anche all’Inter, ma nessuno sapeva fino a che punto i nerazzurri si fossero spinti. A rivelarlo è stato il centrocampista in un’intervista all’Equipe:

“Si, è vero. Ho avuto contatti, parlai con l’Inter e mi fecero un’ottima impressione. Era proprio il genere di impressione che un calciatore voleva avere”.