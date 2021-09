Conte, svelato il compenso per l’avventura in Champions League

Antonio Conte esordirà questa sera come opionionista di Sky Sport. Ecco quanto guadagnerà l’ex tecnico dell’Inter.

Antonio Conte è stato l’allenatore che ha fermato il dominio della Juventus in Italia. Dopo aver vinto lo Scudetto con l’Inter, il tecnico pugliese ha deciso che la sua esperienza in nerazzurro era giunta alla fine. I tifosi nerazzurri l’hanno molto criticato per questa sua decisione.

L’ex allenatore della Juventus e della Nazionale è stato accostato a vari club nell’estate appena trascorsa. La squadra che si è avvicinata di più è stato il Tottenham di Paratici, ma le parti non hanno trovato l’accordo definitivo. Per Conte adesso c’è l’esperienza di Sky Sport dove sarà la guest star di questa stagione televisiva.

Conte percepirà a Sky Sport tra i 200 mila e i 250mila euro

Secondo quanto riportato da ‘calcioefinanza.it’, Antonio Conte guadagnerà grazie alla collaborazione con Sky Sport tra i 200mila e i 250mila euro a stagione. Il tecnico ha comunque la facoltà di potersi liberare dal vincolo contrattuale se dovesse arrivare un’offerta convincente da parte di qualche club o Nazionale.

Conte farà il suo esordio da opinionista proprio questa sera per commentare le gare di Champions League. L’allenatore sarà presente anche in occasione delle migliori partite della Premier League e della Coppa d’Inghilterra, competizioni vinte ai tempi del Chelsea. C’è tanta attesa per vedere il tecnico in questa sua nuova esperienza.