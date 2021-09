“Rifiutate Tottenham ed Atletico, ora firma”: Inter, l’annuncio è ad un passo

Ottime notizie per i tifosi dell’Inter. Lautaro Martinez è sempre più vicino a rinnovare il contratto con i nerazzurri.

Dopo il pareggio contro la Sampdoria per 2-2 di domenica, l’Inter questa sera esordirà in Champions League al Meazza contro il Real Madrid. Le altre due squadre del girone sono lo Schakhtar di De Zerbi e lo Sheriff Tiraspol. Girone che sembra abbordabile, ma i nerazzurri vogliono fare punti anche con il Real.

L’estate dell‘Inter è stata molto travagliata, ma i dirigenti interisti hanno comunque allestito una squadra che ha tutte le possibilità di restare competitiva. La società sta cercando di abbattere i costi per ridurre i debiti accumulati, ma comunque sta anche cercando di programmare per il futuro.

Lautaro Martinez will soon extend his contract with Inter until June 2026. The agreement is at final stages and set to be signed – increased salary after turning down Tottenham and Atletico Madrid proposals. 🇦🇷 #Inter #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2021