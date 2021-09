“Tutto è possibile”: Donnarumma, la frase che può cambiare la stagione

Dopo il deludente pareggio con il Bruges, il tecnico del Psg riconsidera l’idea di schierare titolare Donnarumma: “Tutto è possibile..”

Mauricio Pochettino nella bufera dopo il deludente pareggio di ieri. Contro il Bruges pur potendo contare sul tridente delle meraviglie composto da Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé il Paris Saint Germain non è riuscito a vincere. Al contrario, ha offerto una prestazione scialba e sottotono. In Francia le polemiche sono già divampate, con il quotidiano francese ‘L’Equipe’ che ha bocciato l’intera squadra (“Fantomatique” il titolo scelto) mettendo sulla graticola il tecnico.

Svolta in arrivo per Donnarumma: può giocare titolare

Oltre al risultato, a Parigi fa rumore anche la situazione vissuta da Gianluigi Donnarumma: arrivato a parametro zero, il campione d’Europa finora ha recitato un ruolo da comprimario. Titolare una volta in campionato (nella sfida con il Clermont) ed in panchina nelle sfide che hanno visto i parigini affrontare il Brest e il Reims, pure ieri l’ex Milan è stato costretto ad osservare i compagni da fuori.

Pochettino, nei giorni scorsi, aveva annunciato che il ballottaggio tra lui e Keylor Navas sarebbe andato andati per il resto della stagione. Dopo il passo falso di ieri, però, le cose potrebbero cambiare. “Domenica cambio in porta? Tutto è possibile. Le decisioni verranno prese partita dopo partita in base alle prestazioni” le parole dell’allenatore, al termine dell’incontro di Champions. Ora resta da vedere cosa accadrà: il Psg ha bisogno di certezze, a partire dalla porta.