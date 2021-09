“Ora nascondetevi”: il Milan si prende la rivincita su Donnarumma

La serata amara di Champions ha regalato però qualche certezza in più al Milan: Maignan super e Donnarumma in panchina

“Di gran lunga superiore a Donnarumma“. Quando Maignan ha respinto il rigore di Salah e poi ha negato anche il gol sulla ribattuta il popolo del Milan non ha potuto non pensare al suo ex portiere. Donnarumma ha scelto il Psg e finora la scelta si è rivelata non vincente. Una sola partita disputata e panchina anche ieri in Champions, mentre i compagni in campo non andavano oltre l’1-1 in casa del Brugge.

Ed allora in casa rossonera un pizzico di soddisfazione c’è e sui social si nota tutta. Maignan ha ‘cancellato’ Donnarumma, quello che dalle parte di Milanello si fa fatica a non considerare un traditore. Così Maignan diventa la nuova pantera rossonera e “chi lo critica stasera è un folle” perché è “di gran lunga superiore a Donnarumma”.

Milan, Maignan super e Donnarumma nel mirino dei tifosi

Il Milan si prende quindi una sorta di rivincita nei confronti di Donnarumma che in estate ha salutato a zero per andare al Psg. Ma soprattutto i rossoneri di godono Maignan che ha dimostrato in una serata complicata come quella di Liverpool di essere un ottimo portiere.

Un motivo per sorridere anche nella sconfitta perché l’operazione, che qualche settimana fa sembrava decisamente sbagliata, ora sembra avere un senso e i tifosi – almeno al momento – apprezzano.

Ecco alcuni tweet sul paragone Maignan-Donnarumma

#Maignan è la nuova pantera del #Milan, di gran lunga superiore a #Donnarumma. Chi lo ha criticato questa sera è un folle. — Brandon Gebbia (@Brandon_Gebbia) September 15, 2021

#Donnarumma marcisce in panchina a Parigi (e pareggia col Bruges), mentre Maignan para un rigore a Salah e i suoi ex compagni se la giocano pari a pari col Liverpool, 3 giorni dopo avere poggiato le palle in testa a Sarri.

Avevano obiettivi diversi. #LiverpoolMilan — Il carro di Tomori 🐧 🇹🇭 (@lumacarapida) September 15, 2021

Sconfitta onerosa a Liverpool #LiverpoolvsMilan 3-2 ma soddisfazione e tanta per #maignan che para un rigore e #Donnarumma ancora in panchina contro il Bruges — Davidino (@DavidinoDadde) September 15, 2021