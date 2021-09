“Vuole il Real Madrid”: la rivelazione di Conte scuote il mercato

Dopo l’Inter, anche il Psg rappresenta una tappa intermedia per Hakimi. Conte svela il suo futuro: “Vuole tornare al Real Madrid”.

L’Inter ormai è alle spalle. Tuttavia, per Achraf Hakimi, anche il Paris Saint Germain rappresenta una tappa intermedia da lasciare in futuro per arrivare nel club dei suoi sogni: il Real Madrid. Un concetto spiegato di recente dall’agente dell’esterno e confermato, nelle ultime ore, dall’allenatore con il quale il marocchino ha vinto lo scudetto in Italia: Antonio Conte.

Conte lancia la bomba: “Hakimi vuole tornare al Real Madrid”

“Vuole tornare a Madrid” le parole dell’allenatore, durante la trasmissione di Sky Sport che ha preceduto la partita di Champions League Liverpool-Milan. Conte, nell’occasione, ha ricordato anche il doppio confronto contro i madridisti lo scorso anno nella fase a gironi del torneo. “Ha sofferto in quelle due partite. Ricordo l’errore che ha fatto a Valdebebas, ma da lì ha lavorato sodo”.

La stagione di Hakimi, al netto di qualche piccolo errore dovuto all’ambientamento, è stata di assoluto livello, come dimostrano i 60 milioni che il Psg ha dovuto sborsare per assicurarsi le sue prestazioni. “Aveva bisogno di qualche panchina e l’ha accettata con calma e voglia di imparare. Adesso è uno dei terzini più forti al mondo, può diventare un crack. È anche migliorato in fase difensiva e nell’ultimo passaggio”. Al suo posto in nerazzurro è arrivato Denzel Dumfries: “Deve essere inserito ma può essere un suo ottimo sostituto”.