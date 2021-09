Juve-Milan, il bomber rischia il forfait: “Non so se giocherò”

Dopo aver saltato l’esordio in Champions del Milan a Liverpool Ibrahimovic è a forte rischio anche per la sfida di Torino contro la Juventus.

Zlatan Ibrahimovic è tornato in campo domenica sera contro la Lazio dopo quasi quattro mesi di assenza. L’attaccante svedese è andato in gol con la maglia del Milan, ma ha subito accusato problemi fisici che lo hanno tenuto fuori dall’esordio rossonero in Champions League ad Anfield contro il Liverpool, match perso con il risultato di 3 a 2.

Nella giornata odierna l’attaccante ha continuato a fare lavoro personalizzato e la sua presenza contro l’ex squadra appare a forte rischio. Pioli attenderà i prossimi giorni per capire l’evoluzione riguardo l’infortunio del bomber rossonero.

Milan, Ibrahimovic svela la situazione delle sue condizioni

Intervenuto nel corso di un evento fuori l’Hotel Gallia a Milano Zlatan Ibrahimovic ha parlato dei suoi problemi fisici e le sue parole sono apparse poco rassicuranti riguardo l’impiego nella sfida di domenica.

“Se ci sarò contro la Juve? Vediamo. Non è un segreto, ho un problema al tendine e non voglio rischiare. Voglio tenere tutta la stagione, ma bisogna capire che non sono Superman. Il mio problema è che lavoro troppo e mi piace soffrire”