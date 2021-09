Juve-Milan, Allegri scatenato in allenamento: “Non vi chiedo questo…”

Allegri, in vista della sfida con il Milan, ha preparato un’apposita sessione di allenamento per migliorare la qualità della manovra.

Scatenato Massimiliano Allegri. Il tecnico, in vista del big match di domenica che vedrà i bianconeri affrontare il Milan, questa mattina ha guidato la squadra organizzando una specifica sessione di allenamento mirata a migliorare la circolazione della palla e la qualità della manovra bianconera. Lo ha fatto, di fronte ad una platea composta dai tifosi e dai giornalisti invitati per l’occasione.

Allegri scatenato in allenamento: le indicazioni ai giocatori

L’allenatore, come dimostrano anche i numerosi video divenuti subito virali, appare molto carico. “Verranno a prenderci con i quattro davanti, dobbiamo uscire bene con il palleggio. Deve essere un crescendo il passarsi la palla, la voglio veder viaggiare, andare a mille all’ora. Mi muovo prima che il compagno prende il pallone, come fate poi a prendere la palla? Non vi chiedo di fare maratone: vi chiedo di smarcarvi al momento giusto”.

In particolare, Allegri ha chiesto ai suoi di ridurre al lumicino i retropassaggi al portiere. “Adesso giochiamo a tre tocchi su tutta l’ampiezza del campo, vi voglio vedere andare solo avanti. In avanti”. Un richiamo pure per Moise Kean, dopo un colpo di tacco sbagliato. “Che fai il calzolaio? Con questi tacchi…”. Alla seduta hanno preso parte sia Federico Chiesa che Federico Bernardeschi: entrambi hanno recuperato dagli infortuni e puntano ad esserci contro i rossoneri.