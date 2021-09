Juventus-Milan, assente di lusso a centrocampo: tegola per il tecnico

Il Milan di Stefano Pioli perde Tiemoue Bakayoko per il big match di domenica contro la Juventus. Il centrocampista ha un problema fisico.

E’ stato uno degli ultimi acquisti della ‘roboante’ campagna acquisti del Milan di Stefano Pioli. Tiemoue Bakayoko era reduce da una sfortunata avventura con la maglia del Napoli e negli ultimi giorni di mercato è tornato nel club che lo aveva nuovamente rilanciato in campo internazionale.

Per lui e per il Milan sono però in arrivo brutte notizie. Secondo quanto riporta Pianeta Milan il giocatore ha riportato una soffusione emorragica al soleo del polpaccio sinistro ed a causa di questo infortunio dovrà restare fermo dalle 3 alle 4 settimane.

Milan, ecco quando può rientrare in campo Bakayoko

Un mese di stop per una delle principali alternative di Pioli per il centrocampo con Bakayoko che dovrebbe saltare circa 3 gare di campionato ed una gara valida per la Champions League.

L’obiettivo della società milanese è recuperare Bakayoko per la sfida di campionato del prossimo 3 Ottobre contro l’Atalanta. Per ora Pioli lavorerà a centrocampo con Kessiè, Bennacer e la rivelazione di questo inizio stagione Sandro Tonali.