Un acquisto estivo sotto accusa: “Deve dimagrire, imbarazzante”

L’ex tecnico Gianni Di Marzio ha commentato l’acquisto estivo azzurro Juan Jesus denigrandolo particolarmente per il suo peso.

Nel corso di un intervento ai microfoni di Radio Marte l’ex tecnico del Napoli Gianni Di Marzio ha criticato pesantemente un acquisto dell’ultimo calciomercato estivo, l’ex difensore di Inter e Roma Juan Jesus.

Il giocatore, già allenato in passato dal neo tecnico azzurro Luciano Spalletti, è subentrato sia in campionato che ieri nell’impegno di Europa League a Leicester, ma Di Marzio ha attaccato pesantemente con queste parole: “Sia Di Lorenzo che Malcuit hanno problemi a giocare a sinistra mentre diverso è il caso di Juan Jesus. Al momento lui deve pensare solo a dimagrire e migliorare, è ancora imbarazzante”.

Di Marzio non parla solo dell’acquisto di Juan Jesus

Nel corso dell’intervento Gianni Di Marzio ha trattato di tanti temi ed in particolare si è esaltato parlando di Victor Osimhen, centravanti azzurro reduce da una doppietta in Europa League. Ecco le sue dichiarazioni:

“Osimhen è un giocatore a livello europeo, gli piace aggredire le difese ed in questo mi ricorda Ciro Immobile. Ha un’agilità di elevazione come quella di Savoldi, lui saltava davvero in alto per prendersi il pallone. Tecnicamente deve migliorare ma credo che farà grandi cose”