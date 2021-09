Juve, “stanno tornando”: il comunicato ufficiale che ha scosso il web

I Vikings, gruppo organizzato dei tifosi della Juventus, in serata hanno diramato un annuncio con un post su Instagram.

I tifosi sono tornati negli stadi a partire dalle gare dell’ultimo Europeo. Anche in queste prime gare, sia nei vari campionati che nelle coppe europee, si sono riempiti di nuovo gli impianti sportivi. Se in Italia c’è la norma che impone che si raggiunga solo il 50% della capienza totale, in Inghilterra gli stadi sono di nuovo sold out.

Molte tifoserie organizzate italiane hanno disertato gli stadi nelle prime tre gare della Serie A. I Vikings, gruppo organizzato della tifoseria della Juventus, hanno diramato un comunicato tramite il proprio profilo ufficiale di ‘Instagram’: “Il nostro silenzio non rappresentava la nostra assenza, abbiamo solo atteso l’evolversi della vicenda a cui hanno aderito altre tifoserie italiane”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, i Vikings torneranno a tifare contro il Torino

Il post dei Vikings poi continua: “Onore, coerenza, dignità e mentalità sono valori che sono stati sempre le nostre caratteristiche e chi ci conosce sa di cosa stiamo parlando. Per la mancanza di coerenza altrui che abbiamo deciso di non aderire più all’iniziativa ‘O TUTTI O NESSUNO'”. Il comunicato si conclude con un annuncio:

LEGGI ANCHE >>> Va via gratis: Paratici ora può fare un dispetto alla Juventus

“Visto i risvolti e gli sviluppi della vicenda riteniamo conclusa questa nostra esperienza con il massimo rispetto per chi come noi tiene alla salvaguardia del mondo ultras. Se ci sarà da combattere con iniziative differenti ci saremo. DOBBIAMO TORNARE A FARCI SENTIRE…iniziando dal Derby”.