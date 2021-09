“Zlatan, che diavolo hai?”, Ibrahimovic spaventa il Milan

Zlatan Ibrahimovic ha saltato la sfida contro il Liverpool ma rischia di saltare anche la partita di campionato con la Juventus

Preoccupazione in casa Milan per le condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese ha saltato la partita di Champions League contro il Liverpool a scopo precauzionale dopo un problema al tendine d’Achille. Una scelta condivisa con Pioli che ha preferito non rischiarlo in vista dei prossimi impegni stagionali. Il punto, ora, è un altro. C’è la Juve all’orizzonte, si giocherà domenica, e Ibrahimovic non sa ancora se riuscirà ad essere della partita.

Milan, le condizioni di Ibrahimovic

Affronta questa tematica nel dettaglio l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ che titola: “Ibra, che diavolo hai?” con chiaro riferimento alle sue condizioni. Ad oggi l’attaccante svedese è in dubbio e la sua presenza con la Juventus è tutt’altro che certa. Ibra ha già chiarito che a differenza del passato, stavolta non vuole rischiare e non vuole fare l’eroe, ma è chiaro che il Milan ha anche bisogno dei suoi gol per confermarsi in vetta.

Ibra, anni 39, si sta fermando spesso, paga l’età e un fisico che ogni tanto ha bisogno di rifiatare. Ma l’ultimo infortunio sembra preoccupante, almeno nei tempi di recupero. Dovrebbero essere brevi, almeno in teoria, ma anche la Juve potrebbe essere ‘sacrificata’ da Zlatan. Pioli spera di poterlo riavere quanto prima a disposizione.